نائب: تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسى بـ مسلسل الاختيار أصاب الإرهابية بالرعب والجنون

قال حسين أبو جاد الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن هجوم الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا على مسلسل الاختيار قبل عرضه فى شهر رمضان المعظم بمثابة نجاح كبير لهذا المسلسل المهم الذى سيكشف للرأى العام المصرى والعربى والعالمى جماعة الاخوان الارهابية متلبسة مع سبق الإصرار والترصد فى عملياتها الارهابية والاجرامية ضد ابطال وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم خاصة ان هذا المسلسل يجسد شخصية البطل الباسل الشهيد أحمد منسى أسطورة الصاعقة المصرية.





ووجه " أبو جاد " فى بيان اصدره اليوم لصناع الدراما المصرية الوطنيين فى هذا المسلسل الوطنى وفى مقدمتهم المنتج القدير تامر مرسى على تقديم هذا العمل الفنى الرائع خلال شهر رمضان المعظم والذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسى ومسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





وأكد النائب حسين أبو جاد ان هذا المسلسل سيكون بمثابة صفعة قوية على وجوه الارهابين وسيتأكد العالم ان هذه الجماعة المارقة لاتعرف سوى لغة واحدة وهى لغة الارهاب وسفك دماء الابرياء متوجها بتحية قلبية لجميع من ساهموا فى هذا العمل الوطنى الذى اصاب جماعة الاخوان الارهابية وجميع التيارات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالرعب والهوس والجنون والمسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا ومن إنتاج سينرجى وبطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابى هشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.





وكان الفنان أمير كرارة نشر صورة من كواليس المسلسل وعلق عليها "الاختيار رمضان 2020 سنرجى تامر مرسى" وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأكدوا أن المسلسل سيكون على رأس أولوياتهم فى المارثون الرمضانى المقبل كما ان صناع مسلسل "الاختيار" قرروا تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابى هشام عشماوى، وبالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابى ويجسده الفنان أحمد العوضى خلال الأحداث.





وحرص صناع المسلسل على تغيير بعض الأحداث مع التطورات التى حدثت لشخصية الإرهابى هشام العشماوى وذلك تحقيقًا لمبدأ المصداقية أمام الجمهور خاصة أن العمل يتناول أحد أبرز بطولات رجال القوات المسلحة.