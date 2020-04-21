بمناسبة عيد ميلادها الـ 94.. لقطات أرشيفية نادرة لملكة بريطانيا.. ويليام وكيت من أوائل المهنئين

كشفت العائلة المالكة البريطانية اليوم، الثلاثاء، عن لقطات ومقاطع فيديو نادرة للملكة " إليزابيث الثانية "، من مرحلة طفولتها بشكل خاص، وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الرابع والتسعين.





وتظهر ملكة بريطانيا في هذه اللقطات الأرشيفية من "Royal Collection Trust" أو المجموعة الملكية الخاصة بالعائلة المالكة في البلاد، والتي تعد أكبر مجموعة فنية خاصة في العالم، وهي تلعب وتمرح برفقة شقيقتها الصغرى "مارجريت"، وتسلط اللقطات الضوء على ذكريات الملكة مع شقيقتها وعلى حياتها العائلية في مرحلة طفولتها.





وكان الأمير "تشارلز" الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" من أوائل المهنئين بهذه المناسبة، حيث شارك الحساب الرسمي الخاص بالأمير "تشارلز"، نجل الملكة "إليزابيث الثانية" وزوجته "كاميلا"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أربعة صور للملكة برفقة الزوجين خلال مراحل مختلفة.





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وكذلك شارك حساب "Kensington Palace"، وهو الحساب الرسمي للأمير " ويليام " و"كيت ميدلتون" على "تويتر"، لقطة للزوجين برفقة الملكة، تم تصويرها في شهر مايو من العام الماضي.





يذكر أن الملكة تحتفل بعيد ميلادها هذا العام بعيدًا عن عائلتها في ظل إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى السيطرة على أزمة تفشي وباء "كورونا"، وهي حاليًا متواجدة برفقة زوجها الأمير "فيليب" دوق إدنبرة في قلعة "وندسور" بمقاطعة "باركشير".





وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن المساعدين كانوا يخططون لإعداد مكالمات فيديو عبر منصة "Zoom"، بحيث يكون في إمكان أبناء الملكة وأحفادها وأبناء أحفادها تهنئتها بهذه المناسبة.





وكانت الملكة قد خلصت إلى أن المراسم الاحتفالية المعتادة في هذه المناسبة لن تكون لائقة هذا العام في ظل تفشي وباء "كورونا" الذي أودى بحياة الآلاف.





يشار إلى أن الملكة "إليزابيث" تحتفل بعيد ميلادها مرتين كل عام، مرة في يوم ميلادها الشهر الجاري، أما عيد ميلادها الرسمي فيتم الاحتفال به في شهر يونيو حيث تقام فعالية تُعرف باسم "Trooping the Colour"، والتي تم إلغاؤها بدورها هذا العام.



