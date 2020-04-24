الحكومة تعلن مواعيد المرحلة الثانية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.. برلمانيون: زيادة منافذ الصرف ضرورى لسد احتياجات المواطنين فى رمضان.. ومطالب بإطلاق حملات توعية ضد الشائعات

تحروا الدقة.. برلمانى يحذر المواطنين من الشائعات حول مواعيد منحه الـ 500 جنيه

برلمانية تطالب بزيادة منافذ صرف منحة الـ 500 جنيه

بعد إعلان موعد صرف منحة الـ500 جنيه .. اقتصادية النواب توجه رسالة قوية للمواطنين

أعلن مجلس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.

قررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارًا من 26 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020، بكل مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.









وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.









وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحًا، وحتى 4 عصرًا خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسؤولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.









من جانبه، قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعلان اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.









وأكد "البطيخى" لـ "صدى البلد"، أن عدد المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة تقريبا مليون ونصف المليون، لافتًا الى أن هناك بعض الاشخاص غير ملتزمين بمواعيد صرف المنحة واتباع تعليمات الجهات المسؤلة من أستقبال الرسالة وبعد ذلك الذهاب للصرف إلا انهم يذهبون للسؤال عن الموعد وذلك بسبب الأشاعات حول هذا الامر.









وطالب النائب المواطنين بتحرى الدقة فى تلقى أى معلومة والتاكد من المصدر الرئيسى لها قبل نشرها والأقتناع بها والالتزام بتعليمات الحكومة فى صرف المنحة والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.









كما طالبت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة زيادة منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة حول المحافظات لتغطية اكبر قدر من المناطق التى تحتاج اليها.









وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن أمر زيادة المنافذ لصرف المنحة أصبح ضرورى مع حلول شهر رمضان المبارك الذى ينتج عنه العديد من الالتزامات مع وجود فيروس كورونا المستجد، الذى دفع الجميع لجلوس فى المنازل للسيطرة على الفيروس والوقاية وضمان عدم انتشارة.









وشددت النائبة على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول عدم الخروج من المنازل لصرف المنحة الا بعد أن استقبال رسالة نصيحة من الجهات المسؤلة لحماية المواطنين من التزاحم الذي ينتج عنه انتشار للوباء.









وفى السياق ذاته، أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعلان اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس «كورونا»، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.









وقال " السيد" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة منذ بداية الازمة نظمت صرف منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال تصريحات من المسؤلين والاجتمال الوزارى الذى تضمن وزارة الاتصالات والتموين وغيرهم حول كيفية صرف المنحة من مكاتب البريد والبنوك والمواعيد وغيرها.





وأشار "حسن السيد" الى أن الفترة الاخيرة شهدت تزاحما كبيرا من جانب المواطنين لصرف المنحة على مكاتب البريد رغم عدم استقبالهم الرسالة المخصصة من جانب وزارة القوى العامله بموعد ومكان صرف المنحة وذلك يساهم فى انتشار الفيروس كورونا المستجد.







