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تكنولوجيا

وداعا لانفجار البطارية.. تطوير مادة الهيدروجيل لتبريد سخونة الهاتف

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:04 ص
وداعا لانفجار البطارية..
وداعا لانفجار البطارية.. تطوير مادة الهيدروجيل لتبريد سخونة
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شيماء عبد المنعم
طور الباحثون مادة هيدروجيل جديدة يمكنها تبريد سخونة الأجهزة الإلكترونية، وتحويل الحرارة الزائدة الناتجة عن تشغيله إلى كهرباء، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة جدًا إلى ارتفاع درجة الحرارة مما قد يتسبب في إبطائها.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، يمكن لفيلم الهيدروجيل الرقيق، والمصنوع من البوليمر والماء، سحب الحرارة بعيدا عن بطاريات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، حتى لا ترتفع درجة حرارتها.
 
ووفقًا للدراسة المنشورة في المجلة العلمية Nano، فإن بعض مكونات الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك البطاريات والثنائيات الباعثة للضوء (المعروفة باسم LEDs) والمعالجات الدقيقة للكمبيوتر، تولد حرارة مرتفعة أثناء تشغيلها فترات طويلة، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطائها أو إتلاف مكوناتها أو حتى جعلها تنفجر.

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وأوضح باحثو من جامعة ووهان في الصين، إن تصميم هيدروجيل الهالوجين الحراري ذكي، والذي يتم ربطه بالبطارية داخل الجهاز، يمكنه تغيير هيكلة الاستجابة لدرجة الحرارة وتبريد الأجهزة الإلكترونية وتحويل الحرارة الناتجة عن تشغيلها إلى كهرباء.

واختبر الباحثون الفيلم على بطارية هاتف محمول ووجدوا أن درجة حرارته انخفضت 68 درجة فهرنهايت، كما تم تحويل بعض الحرارة المفقودة إلى كهرباء إذ يمكن استخدامها لتشغيل الجهاز.

وأشار الباحثون إلى أن الهيدروجيل تجدد نفسها عن طريق امتصاص الماء من الهواء المحيط بعد الاستخدام، ويمكن للماء في الهيدروجيل الهروب بشكل تكيفي وإعادة الدخول من خلال دورة التبخر والامتصاص. 
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