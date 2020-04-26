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فن

الحلقة الثانية من مسلسل سكر زيادة.. نبيلة عبيد تتآمر مع أحمد السقا ضد نادية الجندي

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:15 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سكر زيادة استعانة كريمة " نبيلة عبيد" بالفنان أحمد السقا من أجل مساعدتها على خروج عصمت "نادية الجندي " من الفيلا التي قامت عصمت وكريمة بشرائها من نفس الرجل. 


ويخبر أحمد السقا ، عصمت أنه صاحب الفيلا وقام بشرائها من سيدة لتبدأ مشاجرة بينه وبين عصمت وصديقتها جميلة " هالة فاخر" في إطار كوميدي. 


ثم تظهر الفنانة الكوميدية ويزو وتخبرهم بأنها صاحبة الفيلا ثم الفنان محسن منصور يخبرهن ايضا بنفس الأمر لتتشاجر جميلة معهما في مشاهد حملت طابعا كوميديا.


وتدور أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية.


المُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين.

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