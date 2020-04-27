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أخبار العالم

فتح المدارس في شنغهاي الصينية عقب شهور من الإغلاق.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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شريف سيد
فتحت المدارس أبوابها مرة أخرى في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الإثنين، وذلك عقب إغلاقها في يناير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورا للطلاب أثناء دخولهم المدارس في شنجهاي الصينية، لحضور اليوم الاول لهم عقب العودة. 

وكانت الصين أعلنت في يناير الماضي إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي سرعان ما انتشر في العالم اجمع. 

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عدم تسجيل أي وفيات. 

وقالت السلطات الصينية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى  82830 والوفيات 4633. 

فتح المدارس في شنغهاي الصينية عقب شهور من الإغلاق.. صور
فتح المدارس في شنغهاي الصينية عقب شهور من الإغلاق.. صور
فتح المدارس في شنغهاي الصينية عقب شهور من الإغلاق.. صور
فتح المدارس في شنغهاي الصينية عقب شهور من الإغلاق.. صور
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