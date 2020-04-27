تعرف على الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان للأطفال

جميعا نعلم انه عند اصطحابك لطفلك في السيارة يجب عليك وضعه في المقعد الخاص به ، و ربط حزام الامان ولكن بعض السائقين يجهلوا كيفية ربط الحزام بشكل صحيح ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





من الاخطاء الشائعة التي يرتكبها الاباء و الامهات اثناء ربط حزام الامان أن يحتك حزام الأمان برقبة الطفل؛ حيث ينبغي أن يستقر على كتف الطفل، وإلا فقد يتسبب الحزام في جرح الفقرات العنقية عند وقوع حادث للسيارة أو حتى خنق الطفل في أسوأ الحالات.





يجب عليك تثبيت مقعد الطفل خلف مقعد الراكب الأمامي، كي يتسنى للطفل النزول من السيارة على جهة الرصيف. كما يلزم جلوس الأطفال حتى 12 عاما أو الذين يقل طولهم عن متر و نصف المتر في مقعد مخصص للطفل.



و بجل عليك الاتزام بالسرعات المقررة خصوصا عند اصطحابط للاطفال معك في السيارة لان الاطفال لا يتمتعون بالتوازن البدني الذي يتمتع بة الكبار و بالتالي مقاومتهم للصدمات اقل بكثير من البالغين مما يعني تضررهم بشكل اكبر .