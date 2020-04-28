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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة مع فرص لسقوط الأمطار.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:33 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعا طفيفا فى درجة الحرارة اليوم، الثلاثاء، مقارنة بيوم أمس، الاثنين، خلال ساعات النهار على أغلب مدن حافظات الجمهورية وغير مؤثرة على جميع الأنشطة.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى أم سى"، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق سواحلنا الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

وأشار مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع تقدم ساعات النهار سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب مدن ومحافظات  الجمهورية، منوها إلى أن نشاط الرياح يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يكون مثيرا للرمال والأتربة شمال وجنوب الصعيد، لافتا إلى أن باقى محافظات الجمهورية غير مؤثر على مستوى الرؤية بها.

وأكد أن المنخفض الجوى أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثير للأتربة مقتصر فقط على شمال وجنوب الصعيد.
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