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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعمل على تطوير معالج Exynos 992.. تعرف على مواصفات هاتف هواوي القادم P Smart 2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:17 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

أفاد تقرير صادر من كوريا الجنوبية، بأن شركة سامسونج تعمل على تحسين مجموعة شرائح Exynos 990 الحالية حتى تتمكن من تقديم أداء مماثل لمعالج Snapdragon 865 واستخدامها في الإصدار القادم من سلسلة هواتف Galaxy Note20.

أفاد تقرير نشره موقع "gsmarena" التقني، بأن هاتف هواوي القادم P Smart 2020، ظهر في أحد مواقع البيع بالتجزئة في ألمانيا، مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار والتصميم الذي ينطلق به إلى الأسواق.

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، أنها ستغلق شبكتها الاجتماعية التجريبية Google Shoelace، وقالت الشركة إن الخدمة لن تخرج من المرحلة التجريبية، وستغلق خوادمها في 12 مايو القادم.

أعلنت شركتا سامسونج Samsung وجوجل Google عن تعاونهما مع متجر uBreakiFix، لتقديم إصلاحات مجانية للهواتف الذكية للعاملين في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا المستجد.

كشفت شركة شاومي عن هاتف جديد هو Mi 10 Lite، وهو أحدث هواتف سلسلة Mi 10، والذي سيتم أطلقه غدًا، ونشر متجر في روسيا جميع التفاصيل، بما في ذلك السعر الذي يقدر بحوالي 345 دولار أمريكيا.

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يقوم بعض الأشخاص بوضع شريط لاصق على كاميرا الويب في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو استخدام غطاء مخصص لذلك مما يعني أن المتسللين يمكنهم اختراق هذه الكاميرات وتشغيلها وتسجيل ما تفعله باستخدام برامج خبيثة خفية تثبت بشكل سري على جهازك.

خلال شهر يناير الماضي، ظهرت التسريبت الأولى حول هاتف LG Premier Pro Plus، لكن شركة إل جي LG لم تطرح هذا الإصدار رسميا حتى الآن، واليوم ظهرت تسريبات جديدة حول هذا الجهاز نشرت عبر منصة جوجل بلاي Google Play.

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