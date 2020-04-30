أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعمل على تطوير معالج Exynos 992.. تعرف على مواصفات هاتف هواوي القادم P Smart 2020

كشفت شركة شاومي عن هاتف جديد هو Mi 10 Lite، وهو أحدث هواتف سلسلة Mi 10، والذي سيتم أطلقه غدًا، ونشر متجر في روسيا جميع التفاصيل، بما في ذلك السعر الذي يقدر بحوالي 345 دولار أمريكيا.





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