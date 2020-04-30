بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم باللغة العربية إلكترونيا من المنازل.. الطلاب: الأسئلة سهلة والسيستم ماوقعش.. وزير التعليم: منصة الامتحان عملت بكفاءة اليوم بدون أي مشاكل تقنية

- تداول أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي بعد بدء الامتحان عبر فيس بوك.. والوزير: سنعاقب الغشاشين
- التعليم تناشد طلاب 2 ثانوي الدخول على رابط التسجيل الحضور والشكاوى بعد انتهاء الامتحان
انطلقت صباح اليوم، الخميس، امتحانات الصف الثاني الثانوي التي سيتم على أساسها تقييم الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
وامتحن طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم، امتحان اللغة العربية إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الصف الثاني الثانوي في اللغة العربية، يسير بكفاءة تامة منذ التاسعة صباحا على منصة الامتحان.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "لا توجد أي مشكلات اليوم في منصة الامتحان على الإطلاق".
من جانبهم، قد عبر طلاب الصف الثاني الثانوي عن ارتياحهم لمستوى اسئلة امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.
وأقر معظم الطلاب بأن امتحان اللغة العربية في مجمله سهل، ولم تخرج أسئلته عن المنهج الذي تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
وأوضح بعض الطلاب أنه كان هناك جزئيات بسيطة لقياس مستوى الطالب المتميز، وهو الأمر المعتاد في الامتحانات في مصر بشكل عام منذ سنوات طويلة.
وأكد الطلاب أن السيستم الخاص بامتحان اللغة العربية كان يعمل بكفاءة عالية اليوم، ولم تحدث أي مشاكل تقنية أثناء الاتصال بـ منصة الامتحان.
وشهد جروب اسمه "دفعة تانية ثانوي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد بدء الامتحان تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.
وبمجرد بدء نشر الصور المتداولة، بدأ الطلاب يتبادلون إجابات الأسئلة الموجودة فيها عبر الجروب المذكور.
كما شهد جروب "دفعة تانية ثانوي"، استغاثة إحدى طالبات الصف الثاني ثانوي أثناء سير امتحان اللغة العربية، حيث كتبت الطالبة: "جماعة هي مضاد نعمة إساءة؟ اللي يعرف حاجة يقولهالنا هنسقط".
وعلى الفور تفاعل طلاب 2 ثانوي ومتابعي الجروب المذكور مع استغاثة الطالبة، وبدأوا يساعدونها في التعليقات الموجودة تحت المنشور، وبدأت عملية تبادل إجابات الامتحان الكاملة للامتحان.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم: "من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الإلكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة، ويفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".
وأضاف: "أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات".
وتابع وزير التربية والتعليم: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".
وأكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نحن نقدم أقصى ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم، ونلجأ لمساعدة الآخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟".
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وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد الانتهاء من أداء امتحان اللغة العربية اليوم، الخميس، إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل، أن يقوموا بـ الضغط هنا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الرابط يمكن من خلاله للطالب تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.
وقالت وزارة التربية والتعليم: "يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت".
جدير بالذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي بـ 14 محافظة أدوا منذ التاسعة من صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية، وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل، أما الـ 13 محافظة الباقية، فقد بدأ طلاب 2 ثانوي فيها في التوافد على منصة الامتحان منذ 12 ظهرا لأداء امتحان اللغة العربية وفقا لتعليمات الوزارة.
وتنعقد الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، حيث تقوم أسئلته على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وتشمل هذه الامتحانات الإلكترونية نوعين من الأسئلة، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء
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أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.
ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.
ويتمثل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فيما يلي :
الخميس 30 أبريل: اللغة العربية
الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة
الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ
الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس
الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا