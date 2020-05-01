مفتي الجمهورية: الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله لا يتوقعه أحد

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن ما يجده الشهيد عند ربه في الآخرة، مؤكدا أن الشهيد يتمنى أن يعود مرة اخرى للدنيا ليموت شهيدا بعد ما وجده عند ربه من خير ومكانة.

وقال علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إنه ثبت في الحديث الشريف أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته وفي رواية لأقاربه.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن عائلة الشهيد الكبيرة من حقها أن تفرح رغم كل الحزن والفراق، متابعا أنه إذا نظرنا في مكانته وفيما هو فاعل سنجد الفرحة وعدم الحزن.





وأكد المفتي، أن الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله عز وجل لا يتوقعه أحد.

وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.