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فن

إيمى طلعت زكريا لهنا الزاهد: وحشتينى يا هنوزتى

السبت 02/مايو/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت إيمى طلعت زكريا ابنة الراحل طلعت زكريا، صورة تجمعها بهنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وكتبت إيمي طلعت زكريا : "وحستينى يا هنزوتى". 

فيما جائت التعليقات كالتالى :قمر إنتوا الإتنين وأضاف أخر "ربنا يخليكم بعض" وعلقت أخرى "إنتوا شبه بعض جدا".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

الجدير بالذكر أن طلعت ذكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 . 


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Miss u honzty❤️

A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on

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