رجيم الأسبوع الثانى من رمضان.. حرق أسرع للدهون وبدون حرمان





إليك خطة الرجيم وطريقة تطبيقه وطريقة تحضير مشروب الليمون والجنزبيل الحارق للدهون





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الإفطار:

3 ملاعق أرز على البخار او مكرونه او 1 توست رجيم

صدر دجاجه منزوعة الجلد مسلوق او مشوى او بالفرن او 150 جرام لحم مسلوق او مشوى منزوع الدهن ( عدا اللحم الضان ) او 400 جرام سمك او جمبرى مسلوق او مشوى او علبه تونه كبيره محلول ملحى وتصفى – طبق صغير من الخضروات الطازجه او المسلوقه اى نوع ماعدا

( البطاطس – البسله والبقوليات ) طبق صغير من السلطه الخضراء ( خيار – خس – فلفل اخضر – جرجير – بقدونس )



بين الإفطار والسحور:

2 ثمره فاكهه من نفس النوع ويفضل البطيخ ،الكانتلوب ،التفاح

كوب من مشروب الجنزبيل والليمون







السحور:

اختار من الاتى

كوب زبادى خالى الدسم او كوب لبن منزوع الدسم

بيضه مسلوقه – ملعقه جبن قريش – طبق صغير من السلطه الخضراء ( خيار – خس – فلفل اخضر – جرجير – بقدونس )





مشروب الليمون والجنزبيل



مكونات المشروب



شريحتان ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة استخدام مشروب حارق للدهون

توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي

غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.

لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.

ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.