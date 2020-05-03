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مرأة

الهندي والفلاحي .. موضة أزياء رمضان 2020 .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 11:02 ص
موضة أزياء رمضان
موضة أزياء رمضان 2020
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حياة عبد العزيز
كشفت نغم منير مصممة الأزياء عن أحدث تصميمات رمضان 2020، وذلك خلال استضافتها في برنامج "ست الستات" الذي يعرض على قناة صدى البلد.

وقالت نغم منير إنه بالرغم من العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، الا أن يجب على السيدات الاهتمام بالأزياء وارتداء الملابس الانيقة في المنزل لكسر الملل وتحسين الحالة المزاجية.

وأوضحت  أن موضة رمضان 2020 تتنوع بأقمشة عديدة كما تتميز بالألوان الزاهية التي تضيف للفتاة نوعًا من الجمال في إطلالتها.

وجاء القماش الأفريقي من أبرز تصميمات رمضان 2020 باللون البرتقالي الزاهي الذي يحمل بعض النقوشات الأفريقية، ويمكن وضع الحزام على منطقة الخصر أو بدونه.

وثاني تصميمات رمضان 2020 هي "البيشت"، ويعتبر البيشت الهندي متربع على عرض الموضة لأكثر من عام في شهر رمضان، وهو يناسب جميع الأجسام والأعمار.

وثالث أزياء رمضان 2020 هو "الفلاحي"، وهو يشبه الفستان الفضفاض ذات الألوان الزاهية.
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