3 دراسات مهمة عن كورونا.. مضادات الشيخوخة تحمي كبار السن من الموت.. 5 أعراض جلدية جديدة لـ الفيروس.. والسمنة تزيد خطر الوفاة بـ كوفيد 19

في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي، تستمر يوميا الأبحاث العلمية والدراسات وتحليل البيانات حول فيروس كورونا المستجد الذي تفشي في دول العالم ويتزايد عدد الحالات المصابة به بشكل يومي، ما يستدعي العلماء والباحثين لإجراء المزيد من الأبحاث والتجارب لاكتشاف طبيعة الفيروس ومحاولات العلاج المختلفة.

















نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، 3 دراسات اليوم الإثنين عن فيروس كورونا المستجد، نستعرضها في السطور التالية..









كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن المصابين بفيروس كورونا من المسنين يمكن إعطاؤهم أدوية مضادة للشيخوخة لاستعادة نظام المناعة "الشاب" ومساعدتهم على محاربة الفيروسات التاجية.



ونشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن غالبية المصابين بفيروس كورونا تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وتزداد نسبة تعرضهم للوفاة بسبب الفيروس بنسبة 20%.

















كشفت دراسة إسبانية حديثة أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على الجلد، وكانت مشتركة بين 375 شخصا من حاملي الفيروس، بحسب تقرير موقع صحيفة daily mail البريطانية.

وأكد الباحثون أن هناك 5 أعراض جلدية محتملة الظهور على جسد المصاب بفيروس كورونا، وهي بقع حمراء على اليدين، بثور على الساق، حكة بالجلد، طفح جلدي، ظهور مناطق وردية أو بيضاء مرتفعة عن الجلد.

وأوضحت الدراسة أن السبب وراء هذه الاعراض الجلدية لدى المصابين بفيروس كورونا، يعود إلى ضعف الدورة الدموية في الأوعية تحت الجلد مما يسبب تغيير لونه أو الحكة.







