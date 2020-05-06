مرتضى منصور يصدر فرماناً بـ تسريح موظفي الزمالك.. لهذا السبب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بالموظفين والأزمة المالية التي عانى منها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.





وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي طلب من مدير شئون العاملين أن كل مدير إدارة يقدم تقريرا له نهاية الشهر الجاري بحيث يتم الاعتماد على شخصين فقط في كل إدارة مع تسريح باقي الموظفين.





وجاء قرار الإدارة بسبب الأزمة المالية التي مر بها نادي الزمالك من قبل والتي تسببت في تأخر صرف رواتب الموظفين والعمال لعدة شهور.





وكان الزمالك قد اتخذ قرارًا أيضًا بشأن تسريح الأجهزة الرياضية داخل النادي بشكل نهائي.