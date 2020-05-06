السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

أعلن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، تأخير أذان المغرب 3 دقائق في بعض الأماكن عن تقويم منطقة مكة المكرمة، وذلك لحسم الجدل بشأن فارق التوقيت في أذان المغرب في الأماكن الجبلية والساحلية.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، أكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة محمد كريري إنه "تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى (مكة المكرمة) من دقيقتين إلى 3 دقائق"، مرجعا ذلك للفوارق في توقيت أذان المغرب.

وأكد "كريري" أنه صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير في أذان المغرب.

يذكر أن شهر رمضان فى المملكة غاب عنه أهم العادات الرمضانية هذا العام بسبب فيروس كورونا من زيارات العائلات والجيران بعد صلاة العشاء، وهناك تقاليد لدى بعض العائلات بتخصيص إفطار كل يوم من أيام رمضان في منزل أحد أفراد العائلة بشكل دوري، بادئين بمنزل أكبر أفرادها.

شهر رمضان في السعودية يمتاز فى العادة بأجواء روحانية وطابع مميز يختلف عن أي مكان آخر في العالم، خصوصًا لوجود الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي)، اللذين قد يُحرم منهما السعوديون والمسلمون حول العالم في رمضان هذا العام، بسبب فيروس كورونا.. علمًا بأن المملكة ماضية بحزم وعزم فى اتخاذ كافة الإجراءات المشددة للقضاء على الفيروس .