AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:03 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

أعلن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، تأخير أذان المغرب 3 دقائق في بعض الأماكن عن تقويم منطقة مكة المكرمة، وذلك لحسم الجدل بشأن فارق التوقيت في أذان المغرب في الأماكن الجبلية والساحلية.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، أكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة محمد كريري إنه "تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى (مكة المكرمة) من دقيقتين إلى 3 دقائق"، مرجعا ذلك للفوارق في توقيت أذان المغرب.

وأكد "كريري" أنه صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير في أذان المغرب.

يذكر أن شهر رمضان فى المملكة غاب عنه أهم العادات الرمضانية  هذا العام بسبب فيروس كورونا من زيارات العائلات والجيران بعد صلاة العشاء، وهناك تقاليد لدى بعض العائلات بتخصيص إفطار كل يوم من أيام رمضان في منزل أحد أفراد العائلة بشكل دوري، بادئين بمنزل أكبر أفرادها.

شهر رمضان في السعودية يمتاز فى العادة بأجواء روحانية  وطابع مميز يختلف عن أي مكان آخر في العالم، خصوصًا لوجود الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي)، اللذين قد يُحرم منهما السعوديون والمسلمون حول العالم في رمضان هذا العام، بسبب فيروس كورونا.. علمًا بأن المملكة ماضية بحزم وعزم فى اتخاذ كافة الإجراءات المشددة للقضاء على الفيروس .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أكبر مدن السعودية تسجيلا للوفيات بكورونا

السعودية تسجل هزة أرضية في مكة المكرمة

أمر ملكي برفع حظر التجول جزئيا فى السعودية

شاهد.. عودة الحياة إلى شوارع السعودية بعد رفع حظر التجول

أسامة سليمان يكتب: كورونا والرسائل الجافة

خالٍ من الحلو والعادات.. هكذا يعيش الخليج أيامه في رمضان مع كورونا

ترشيحاتنا

تكلفة العز ل الصحي للعائدين من الخارج..تتحملها الدولة أم المواطن؟.. فيديو

القضاء الإداري يرفض وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وارتفاع برميل النفط.. تفاصيل

مستشفى إسرائيلي يعالج مرضى كورونا بـ المخدرات.. تفاصيل

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

مع تفشي فيروس كورونا.. كم عدد مرات تغيير فرش السرير؟