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فن

بـ قبعة كبيرة سوداء.. هالة صدقي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:45 ص
هالة صدقى
هالة صدقى
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محمد بدران
نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت هالة صدقى باطلالة جذابة وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها، وأكملت إطلالتها بإرتداء قبعة كبيرة باللون الأسود، وهو ما قوبل بشكل انيق من إطلالتها.

يذكر أن أخر أعمال هالة صدقى كانت مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد للمخرج محمود كريم، وتأليف محمد الشواف، وشارك في بطولته كل من محمد لطفى وكمال أبو ريا وهنادى مهنا واخرون من النجوم.

ودارت أحداثه حول (بركة) عمرو سعد وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

وأكملت الفنانة هالة صدقي تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" بعد خروجه من السباق الرمضانى الحالى، من بطولة أمينة خليل فى أول بطولة مطلقة لها.

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ليلتكم كلها خير وحب

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

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