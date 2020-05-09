وزير الشباب يشيد بإنهاء أول مرحلة لنادى"ماتريكس" بالغربية.. صور

وتفقد وزير الشباب والرياضة المرحلة الأولى من النادى والتى تضم ملاعب لكرة القدم واليد والسلة والتنس وملاعب متعددة الأنشطة .كما تشمل المرحلة الأولى مبنى اجتماعى يضم عددا من القاعات كما تضم هذه المرحلة ملاعب للاطفال وأماكن ترفيهية.

وخلال تفقده نادى " ماتريكس " الذى يقع على مساحة ١٥ فدانا أبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه الشديد بما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى ووجه الشكر لمجلس إدارة الشركة المنفذة للنادى وأن ما تم تنفيذه أمر يدعو ا للفخر وانه من حق أبناء الأقاليم أن يكون لديهم أندية كبرى لاتقل فى جودتها عن الأندية الكبرى وهو ما تحقق فى نادى ماتريكس.

ووعد وزير الشباب والرياضة أنه سيكون أول الحاضرين في افتتاح المرحلة الأولى من النادى بعد عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة هو الأمر الذى لم يتم إقراره حتى الآن .





وأشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بما تحقق من إنجازات داخل المنطقة التجارية اللوجيستية بالغربية ومن بينها نادى ماتريكس الذى سيكون متنفسا حقيقيا لأبناء مدينة طنطا ومحافظة الغربية والمحافظات المجاورة.





مضيفا أن المرحلة الأولى من النادى تم تنفيذها بجودة كبيرة وهذا يؤكد جدية شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار المطور التجارى للمنطقة التجارية اللوجيستية بطنطا.



