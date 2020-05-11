أهم الأخبار ليلا.. مستشار الرئيس: قد نضطر إلى الحظر الشامل..السعودية تعلن قرارات عاجلة لحماية الاقتصاد من كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الحكومة تدرس بشكل يومي ملف أزمة كورونا لعمل تقدير للموقف بشأن أعداد المصابين بفيوس كورونا لمعرفة مدى الاحتياج للحد من الحركة، وهذا الموضوع في خاطر المسؤولين ويدرس بتوازنات شديدة قبل اتخاذ اي قرار ولكن لحد الآن هناك بدائل، وهذا يتم في كل مكان، ولكن قد نضطر الى الحظر الشامل إذا وصلنا لمرحلة معينة وسيتم الإعلان عنه على الفور ... وللمزيد اضغط هنا
كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين
سادت حالة من التفاؤل داخل المملكة العربية السعودية بعد بيانات مبشرة اعلنتها وزارة الصحة السعودية أمس الأحد. ... وللمزيد اضغط هنا
تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا
أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الإثنين، على ضرورة الإجراءات التي تستهدف حماية الاقتصاد السعودي، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية..وللمزيد اضغط هنا
إيران تعترف باستهداف سفينة تابعة للبحرية بالخطأ
اعترفت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن صاروخا إيرانيا أصيب سفينة إيرانية أخرى بالخطأ، وذلك أثناء مناورات للقوات البحرية الإيرانس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخرين..وللمزيد اضغط هنا
الولايات المتحدة تعلن أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، تسجيل أثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.. وللمزيد اضغط هنا
بسبب فيديو مستشفي شربين.. مشادة على الهواء بين الهامي عجينة وعضو الأطباء
نفي عضو مجلس النواب إلهامي عجينة، ما يتردد بشأن أنه أقتحم مستشفى شربين، وروى الواقعة،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية"...وللمزيد اضغط هنا
مفاوضات نادي الزمالك مع وليد ازارو.. طارق يحيى يكشف التفاصيل
كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مسئولو القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب فريق الاتفاق السعودي المعار من النادي الأهلي...وللمزيد اضغط هنا
حبس المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة 4 أيام.. شاهد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النيابة قررت حبس المحامي المتهم في واقعة دهس ضابط بسيارته بالمنصورة لمدة 4 أيام...وللمزيد اضغط هنا
قائد البحرية الأمريكية يدخل العزل الصحي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا
ذكرت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن قائد القوات البحرية الأمريكية قرر أن الدخول إلى الحجر الصحي الذاتي بعد اتصاله بأحد أفراد عائلته الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد...وللمزيد اضغط هنا