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توك شو

رامز جلال يسخر من منة عرفة: أميرة جزر المهلبية .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:06 م
منةعرفة
منةعرفة
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عبد الخالق صلاح
واصل رامز جلال سخريته الشديدة من ضيوف برنامجه؛ حيث قال مقدمة كبيرة ساخرة من الممثلة الشابة منة عرفة؛ مرددا: «أنتي أميرة جزر المهلبية .. انتي شايلة شنطة ولا خدادية مخدة».


وأضاف رامز: « هاتوا للطفلة دي شندوتش كبدة عشان جعانة؛ هي دي اللي اتغنالها أنا لما حببتي هتكبر والنعمة هتاكل الجو؛ دي كلت المكسرات اللي جبنهالها».


كما سخر من مكياج منة: «انتي حطة مكياج كتير، نبيلة عبيد متعملوش، عاملة حواجبك من هباب الحلل».


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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