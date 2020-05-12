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فن

رجالة البيت الحلقة 18.. عيد يحاول الاستيلاء على ميراث في ساحل العاج

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:45 ص
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى
شهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 18 تنكر عيد "بيومي فؤاد" للحصول على ميراث في ساحل العاج.

وأثناء تواجده فى المنزل مع تيمون "أحمد فهمى وبومبا "أكرم حسنى" وفرح "عارفة عبد الرسول" يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم رجال الغندور الذين لم يقابلوه من 30 سنة، ويأخذوه معه على الوكر الخاص بهم.

ويحضر المحامى فى المنزل لتسليمهم الميراث 80 مليون دولار، ويأخذ الغندور الأموال ويخرج لشراء استيك لربطهم، وفجأة يعود عيد فى ملابس الغندور وينكر أنه حصل على الأموال ويخبرهم أن الغندور هو الذى حصل على الفلوس وأنه ضحك عليهم، وتظهر فرح وتجد عيد جالس وعلى قيد الحياه فتفقد الوعى.

ورصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من خلال اللجان الفنية المخصصة لرصد الأعمال الدرامية، ٣٠ ملاحظة بمسلسل رجالة البيت.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، يعرض على قنوات cbc وdmc وon 

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.

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