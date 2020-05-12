رجالة البيت الحلقة 18.. عيد يحاول الاستيلاء على ميراث في ساحل العاج

أحمد فهمى وبومبا "أكرم حسنى" وفرح "عارفة عبد الرسول" يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم رجال الغندور الذين لم يقابلوه من 30 سنة، ويأخذوه معه على الوكر الخاص بهم.



