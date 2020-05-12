رجالة البيت الحلقة 18.. عيد يحاول الاستيلاء على ميراث في ساحل العاج

شهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 18 تنكر عيد "بيومي فؤاد" للحصول على ميراث في ساحل العاج.
وأثناء تواجده فى المنزل مع تيمون "أحمد فهمى وبومبا "أكرم حسنى" وفرح "عارفة عبد الرسول" يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم رجال الغندور الذين لم يقابلوه من 30 سنة، ويأخذوه معه على الوكر الخاص بهم.
وأثناء تواجده فى المنزل مع تيمون "أحمد فهمى وبومبا "أكرم حسنى" وفرح "عارفة عبد الرسول" يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم رجال الغندور الذين لم يقابلوه من 30 سنة، ويأخذوه معه على الوكر الخاص بهم.
ويحضر المحامى فى المنزل لتسليمهم الميراث 80 مليون دولار، ويأخذ الغندور الأموال ويخرج لشراء استيك لربطهم، وفجأة يعود عيد فى ملابس الغندور وينكر أنه حصل على الأموال ويخبرهم أن الغندور هو الذى حصل على الفلوس وأنه ضحك عليهم، وتظهر فرح وتجد عيد جالس وعلى قيد الحياه فتفقد الوعى.