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سيارات

تيسلا تعلن نقل مقرها الرئيسي إلى خارج كاليفورنيا..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أصبحت شركة تيسلا المتخصصة فى السيارات الكهربائية والهجينة، العضو المشاكس فى عالم صناعة السيارات ، حيث تخرج علينا كل فترة بتصريحات رسمية تثير الجدل أكثر من سابقتها.

ففى بداية انتشار فيروس كورونا الوباء العالمي الجديد، خرج علينا رئيس الشركة بتصريحات يرفض فيها حظر التجول، مؤكدا أنه سيتسبب في انهيار الاقتصاد ثم بعد ذلك يعلن فصل العديد من العاملين .

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إضافة إلى ذلك، فإن شركة تيسلا من اولى الشركات على مستوى العالم التى فتحت أبوابها مرة اخرى للموظفين بعد الغلق الذى دام لاشهر بسبب فيروس كورونا المستجد ، وها هى تعلن من خلال تصريح رسمي من إيلون موسك عن نقل مصانعها وأعمالها خارج ولاية كاليفورنيا التي كانت مهد تأسيس الشركة.

وستنتقل الشركة إلى نيفادا مباشرة، حيث وصل الأمر إلى أن رفعت تيسلا قضية ضد مقاطعة Alameda حيث مقر تيسلا داخل كاليفورنيا، ولكن لم تفصح عن تفصيلها حتى الآن.

 ومن المرجح ان تفرض المقاطعة قيودا على فتح المصانع بها ؛ بسبب الإجراءات الاحترازية، والشركة تريد ان تفتح ابوابها دون قيود.

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