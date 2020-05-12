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كنت محتاجة فلوس.. عايدة رياض: عملت أدوار مكنش ينفع أعملها ..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:53 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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هاني حسين
قالت الفنانة عايدة رياض، إنها وافقت على المشاركة في بعض الأدوار الفنية كان من المفترض ألا تقبلها.


وأضافت عايدة رياض، في حوارها التلفزيوني مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "عملت أدوار مكنش ينفع أعملها لأني كنت محتاجة فلوس".


وتابعت عايدة رياض "لا أمتلك مهنة أخرى غير التمثيل وجيلنا لم يحصل على أموال ولكنه عمل شغل كبير وتاريخ".


ونفت الفنانة عايدة رياض، شائعة زواجها من الفنان أحمد بدير، قائلةً "أحمد بدير زميل مهنة فقط، واشتغلنا مع بعض كتير".


وقالت عايدة رياض، "سيبوا الراجل في حاله، وده راجل متجوز عنده ولاد، وراجل محترم ومهذب وليس من النوع الشقي".


برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.

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