جهينة تدعم القطاع الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة والغرفة الأمريكية واليونيسف.. تفاصيل

أعلنت شركة جهينه عن دعمها للمنظومة الصحية بمصر لمواجهة وباء الكورونا من خلال مشاركتها ضمن حملة تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال التي تنفذها الغرفة الامريكية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسيف لدعم المنظومة الطبية في مصر خلال الأزمة الحالية.





تهدف الحملة إلي تزويد الأطباء بالمعدات الطبية اللازمة وتوفير أجهزة التنفس الصناعي لـ 300 مستشفى عامة، و1,000 وحدة صحية، و50 مستشفى للحجر الصحي والحميات.





وقام الرئيس التنفيذي لشركة جهينة السيد سيف ثابت بالإعلان عن مشاركة جهينة في الحملة كجزء من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع. حيث ساهمت الشركة بمبلغ وقدره مليون جنيه لمساندة الجيش الأبيض الذي يخاطر بحياته من أجل إنقاذ العديد من الأرواح في مواجهة فيروس كورونا. كما وجه ثابت رسالة لكل الشركات ودعوتهم للمساهمة ولو بجزء بسيط في الحملة مما قد يحدث فارق كبير في إنقاذ حياة الكثيرين.





تأتى هذه الحملة تضامنًا مع جهود الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة التي يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة التبعات الاقتصادية التي اثرت على العديد من القطاعات والأفراد.

جدير بالذكر أن جهينه قد دعمت حوالي 6000 أسرة من خلال تعاونها مع المجتمع المدني مثل المشاركة في #تحدى_الخير الذي يأتي ضمن مبادرة دعم العمالة اليومية لبنك الطعام المصري. حيث ساهمت جهينه في مساندة الذين تأثروا بسبب توقف الأعمال وذلك من خلال توفير المواد الغذائية الأولية الكافية خلال فترة الازمة الحالية