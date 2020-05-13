البيت الأبيض يحذر الولايات من استمرار إغلاق كورونا: ستواجهون عواقب وخيمة

وجه البيت الأبيض يوم الثلاثاء تحذيرًا إلى الولايات من الاستمرار في إجراءات الإغلاق في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال إن الاستمرار في الإغلاق يمكن أن يسبب تزايدا في حالات الانتحار وتعاطي المخدرات وتأخير فحوصات وعلاجات السرطان التي تنقذ أرواح المرضى، في أحدث خطوات إدارة ترامب لدعم إعادة فتح الاقتصاد على الرغم من استمرار ارتفاع أعداد الوفيات بسبب كورونا.





وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، خلال مؤتمر صحفي إنه "ستكون هناك عواقب لاستمرار الإغلاق".





وبدأت العديد من الولايات في تخفيف القيود على الأنشطة التجارية والنشاط الاجتماعي التي تم وضعها للحد من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من المخاوف من أن إعادة الفتح بسرعة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفيات.





وتوفي أكثر من 81000 شخص في الولايات المتحدة بسبب كورونا، وفقًا لمتتبع تابع لمركز موارد كورونا فيروس بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





لكن ماكيناني قالت "ستكون هناك وفيات، سواء ظلت البلاد مغلقة أم لا.. وكما شدد الرئيس، نريد إعادة فتح هذا البلد لأن هناك عواقب تسير في الاتجاه الآخر عندما نبقى مغلقين. بشكل عام، عندما يكون لديك مجتمع مغلق ويتم حبس الناس في منازلهم وعزلهم، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الاتصال بخط الانتحار ، ويؤدي إلى تعاطي المخدرات".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مرارا وتكرارا إنه يريد إعادة فتح الولايات بسرعة بسبب التداعيات الاقتصادية الجسيمة لعملية الإغلاق.





وغرد على تويتر:"إن الديمقراطيين يتحركون ببطء، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لأغراض سياسية. قد ينتظرون حتى 3 نوفمبر إذا كان الأمر متروكا لهم. لا تلعبوا السياسة. كونوا آمنين ، تحركوا بسرعة".