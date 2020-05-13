16539 إصابة و262 وفاة.. كورونا ينتشر فى إسرائيل

نشر الإعلام العبري اليوم الأربعاء ارتفاع جديد فى إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل إسرائيل





وقالت الصحة الإسرائيلية ان عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 16539 بعد تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية.





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وتابعت الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات بالفيروس القاتل وصل إلى 262 وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال ساعات.





وأصدرت وزارة الصحة بيان جاء فيه أنه من بين عدد الإصابات الإجمالي يوجد 61 حالة خطيرة و 51 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وأضافت أن 46 مصاب كورونا حالتهم متوسطة، ووصل إجمالي شفاء كورونا إلى 12,173 شخصا مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين هو 4,104 حالة.

وأعلن وزير الصحة الاسرائيلي الجديد "يولي ادلشتاين" في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نحن بفترة مليئة بالتحديات لأن أزمة تفشي كورونا أوقفت نمط الحياة الاعتيادي".





وتابع "يولي ادلشتاين" "أوضح للجميع أنه ذلك هو الوقت المناسب لاستثمار في الجهاز الطبي والمستشفيات والمعدات الطبية والطواقم الطبية داخل إسرائيل.