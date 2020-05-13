معندناش مشكلة في العودة.. مرتضى منصور يرفض منح الدوري للأهلي





يأتي هذا في حالة إلغاء الدوري في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن ناديه لا توجد لديه مشكلة في عودة الدوري، ولكنه يريد موعدا محددا لعودة النشاط كي يستعد الفريق بصورة جيدة.





وأضاف: انه يجب أن تكون هناك اشتراطات طبية حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة بكورونا.





وأضاف أنه يرفض طلب وزارة الأوقاف بشأن المستحقات المتأخرة للنادي في ظل الأزمات المالية التي يشهدها الوسط الرياضي بسبب توقف النشاط.