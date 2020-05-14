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فن

الفنان العظيم.. أيتن عامر تنعى إبراهيم نصر.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 02:40 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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مصطفى كرم

نعت الفنانة أيتن عامر الفنان الكبير ابراهيم نصر الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ 70 عاما تاركا إرثا فنيا ضخما.

ونشرت ايتن عامر صورة لإبراهيم نصر وعلقت عليها، قائلةً "الله يرحمه ويغفر له الفنان العظيم". 

وتوفي الفنان إبراهيم نصر، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.


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وتم تشييع الجثمان ظهر الثلاثاء الماضي، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

والجدير بالذكر ان إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.

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