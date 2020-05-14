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أخبار العالم

بسبب كورونا.. تسريح 20% من موظفي الخطوط الجوية القطرية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:16 ص
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
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القسم الخارجي
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في نبأ عاجل، أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت تسريح نحو 20% من موظفيها بسبب فيروس كورونا.

وتواجه شركة الخطوط الجوية القطرية أزمة طاحنة، حيث ترى الإدارة أن الشركة المملوكة للدولة لن تكون قادرة على تشغيل شبكة كاملة من الرحلات الجوية حتى عام 2023 "ما لم تحدث معجزة" خلال العام المقبل عندما يبدأ قطاع الطيران في التعافي ببطء من أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وأكد أكبر الباكر المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن صناعة السفر تحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام للعودة إلى مستويات 2019، موضحا أن القطرية خفضت عدد من الموظفين للمساعدة في خفض تكاليف التشغيل في ظل استمرار توقف معظم الطائرات، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضاف الباكر أن القطرية تمكنت من الاستمرار في تشغيل 75% من أسطولها حتى مع توقف شركات الطيران الأخرى بنسبة 90% أو أكثر، لكن الشركة اضطرت إلى تخفيض وتأجيل رواتب جزء كبير من الموظفين لمدة 3 أشهر على الأقل، وذلك بسبب الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء التشغيل.

وقررت الشركة المملوكة لحكومة قطر فصل ما يزيد عن 200 موظف فلبيني بشكل تعسفي، لكن مدير الشركة القطرية أشار إلى اعتزامها إعادة توظيف الموظفين الذين فصلتهم بمجرد بدء دول العالم رفع الحظر على الطيران.

وذكرت مصادر مطلعة قطرية في وقت سابق لـ "رويترز" أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، وذلك بعد تضررها بسبب فيروس "كورونا".
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