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أخبار العالم

مسؤول أمريكي سابق يحذر من أسوأ شتاء قد تشهده بلاده بسبب فيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
حذر ريك برايت، المسؤول السابق في الحكومة الأمريكية، والذي يقول إنه تعرض للإقصاء من منصبه نتيجة إعرابه عن مخاوف بشأن جاهزية الاستعداد الأمريكي لمكافحة فيروس كوورنا، من أن بلاده إذا لم تحسن من طريقة استجابتها للفيروس، فإنها ستواجه أسوأ شتاء في العصر الحديث.

وقام برايت بالإدلاء بشهادته أمم مجلس النواب الأمريكي، بعد ساعات من هجوم شنه عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكان برايت يشغل منصب مدير هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وهي المؤسسة المعنية بتطوير علاج فيروس كورونا.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن برايت قوله لمجلس النواب إنه يجب أن تكون بلاده حريصة في القيام بما يتوجب عليها مسترشدة في ذلك بأفضل العقول العملية، وقال: "إذا أخفقنا في تحسين استجابتنا الآن، بناء على العلم، أخشى أن يتفاقم الوباء ويستمر لفترة طويلة".

وأشار برايت إلى أن بلاده تفتقر إلى مخطط شامل يضمن توفير مخزون من الإمدادات الأساسية مثل المسحات اللازمة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه تابع جزءا من جلسة الاستماع، مضيفا "بالنسبة لي هو ليس أكثر من شخص ساخط وتعيس"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف برايت.

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