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رياضة

عصام الحضري يدعم وائل جمعة : صمام الأمان

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:10 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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عبدالله هشام
حرص عصام الحضري حارس مرمي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق علي دعم زميله وائل جمعه في ازمتة الاخيرة بعد تصريحات خالد الغندور علي مدافع الفراعنة . 

وكتب عصام الحضري عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : الصخرة و يكفي الاسم ،كابتن وائل جمعة يعني 3 بطولات افريقيا يعني صمام الامان . 

وقام وائل جمعه بالرد علي تويتة عصام الحضري قائلا : حبيبي يا حضري

وكان خالد الغندور صرح في وقت سابق وائل جمعة لاعب مستواه ضعيف أو عادي لكنه حقق تاريخا كبيرا يفوق مستواه وقدراته مع منتخب مصر والأهلي وذلك بسبب لعبه الرجولي الذي كان أهم ما يميزه بعيدا عن مستواه.

وجاء رد وائل جمعه 
فعا عن نفسه من هجوم الغندور الذي تكرر اكثر من مرة ونشر صورة له من مباراة اعتزاله الاخيرة مع كرة القدم وهو يقوم بتحية الجماهير العريضة .
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