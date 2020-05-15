بينهم أطباء.. 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بينهم طبيب وطبيبة وإداري بمستشفى حميات بني مزار ومستشار قانوني وتم نقلهم لمستشفى عزل ملوي.





وأوضحت أنه، تم إجراء تحاليل طبية لأطباء المستشفى، وظهرت عينة الطبيبان إيجابية، فضلا عن إصابة إداري، وأن الطبيب يعمل بمستشفى الحميات ومقيم بمنطقة شرق المحطة، أما الطبيبة فمقيمة بمدينة مطاي، والإداري مقيم بقرية شمس الدين، وتم نقله لمستشفى الحجر الصحي بملوي، وعزل الطبيبان منزليا.





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وأوضحت مديرية الصحة، أن الحالة المصابة لصاحب محل ملابس 50 سنة مقيم بقرية دير السنقورية ببني مزار، إنه جار نقله إلى مستشفى العزل بملوي.





كما تم تسجيل أول إصابة بكورونا بمعصرة ملوي لشخص عائد من القاهرة يبلغ 31 عاما، وجار عزله.



