الوجه الآخر لأزمة كورونا.. ارتفاع أرباح 4 شركات تابعة بقطاع الدواء وممفيس توقف خسائرها وتربح 5 ملايين جنيه

ارتفاع ارباح 5 شركات قطاع اعمال خلال 9 أشهر :

ممفيس تتحول للربحية وتسجل 5.22 مليون جنيه ارباح

537% ارتفاعا فى ارباح النيل للادوية و تحريك الاصناف الخاسرة السبب

134 مليون جنيه ارتفاع في أرباح الإسكندرية للأدوية





وتستعرض "صدى البلد "نتائج اعمال 5 شركات ( ممفيس للادوية ، النيل للادوية والصناعات الكيماوية ،القاهرة ،الاسكندرية ،العربية لصناعات الدوائية)و موازنتها التقديرية للعام المالى 2020/2021 .





ممفيس للادوية والصناعات



تعمل شركة ممفيس فى صناعة وتحضير وتجارة جميع





وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تحولها من الخشارة الى الربحية خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس الماضى على أساس سنوى.



وحققت ممفيس أرباحًا خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس الماضي بقيمة 5.22 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 16.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيراداتها خلال نفس الفترة لتسجل 378.3 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه إيرادات فى العام المالي الماضي.



و اعتمدت الجمعية العامة العادية ل"ممفيس " موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021) بارباح مستهدفة 29.4 مليون جنيه .



وتستهدف الشركة تحقيق 575 مليون جنيه إيرادات نشاط، ومن المتوقع أن تبلغة تكلفة النشاط 460.6 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل.

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النيل للادوية و الصناعات الكيماوية



أعلن مجلس إدارة شركة



وسجلت صافي ربح شامل الضريبة 100 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 15.7 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 67.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 11.29 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 671.99 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 503.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



الشركة توضح اسباب ارتفاع الارباح



وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع إيراداتها خلال التسعة أشهر، بعد وضع خطة عاجلة لتحريك الأسعار للأصناف الخاسرة،وزيادة أسعار بعض المستحضرات، مما أثر على زيادة ربحية بيع هذه الأصناف.



و استهدفت الشركة فى موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021)، تحقيق ربح شامل الضريبة يبلغ 153.7 مليون جنيه ، مقارنة بربح شامل الضريبة مستهدف للعام المالي الجاري 50 مليون جنيه.



وقدرت الإيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو 1.1 مليار جنيه، مقابل 740 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020.



شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية





كشفت المؤشرات المالية



وسجلت صافي ربح بلغ 134.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 104.69 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 799.48 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 669.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.



واعتمدت الشركة الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021)بارباح نحو 196.5 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 147 مليون جنيه في العام المالي الجاري.



وتستهدف الشركة استثمارات بقيمة 182 مليون جنيه من خلال مباني بقيمة 113 مليون جنيه وآلات ومعدات بقيمة 69 مليون جنيه.



القاهرة للادوية و الصناعات الكيماوية



أظهرت البيانات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها بنسبة 27.7 % خلال ال 9 أشهر الاولى من العام المالى الجارى.



وسجلت صافي ربح خلال الفترة بلغ 92.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري بنسبة، لتصل إلى 773.32 مليون جنيه، مقابل 735.83 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وترجع زيادة صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي والتصدير.



وتستهدف الشركة صافى ربح 122.87 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 118.2 مليون جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي 2020/2021.



وتستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل تحقيق إيرادات بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال العام المالي المقبلن مقابل 1.09 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.





الشركة العربية للصناعات الدوائية



الشركة العربية للصناعات الدوائية (المعروفة باسم: أدكو) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1996 وهي تعمل في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية،وقد تم تأسيسها في يوليو 1991.



وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 131.33 % على أساس سنوي.



وسجلت الشركة صافي ربح قبل الضرائب بلغ 104.73 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.27 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 458.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 365.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021) العربية للأدوية بصافي ربح 96.87 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه متوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري.



تستهدف ارتفاع إيرادات النشاط لتسجل نحو 650.2 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 498.2 مليون جنيه مبيعات معتمدة خلال العام المالي الجاري.



وفي إطار آخر، وافق مساهمو العربية للأدوية على استخدام نحو 253.7 ألف جنيه من حصة العاملين الجنبة بحساب دائنو توزيعات من سنوات سابقة للمساهمة في شراء سيارة اسعاف للعاملين بالشركة.





وكان الجمعيات العامة للشركات الخمسة فوضت مجالس الإدارتها بإعادة النظر في الموازنات التقديرية كلما دعت الضرورة لذلك. أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، عن ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 537 % على أساس سنوي.وسجلت صافي ربح شامل الضريبة 100 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 15.7 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 67.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 11.29 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 671.99 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 503.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع إيراداتها خلال التسعة أشهر، بعد وضع خطة عاجلة لتحريك الأسعار للأصناف الخاسرة،وزيادة أسعار بعض المستحضرات، مما أثر على زيادة ربحية بيع هذه الأصناف.و استهدفت الشركة فى موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021)، تحقيق ربح شامل الضريبة يبلغ 153.7 مليون جنيه ، مقارنة بربح شامل الضريبة مستهدف للعام المالي الجاري 50 مليون جنيه.وقدرت الإيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو 1.1 مليار جنيه، مقابل 740 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020.كشفت المؤشرات المالية لشركة الاسكندرية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري عن ارتفاع أرباحها بنسبة 28.4 % على أساس سنوي.وسجلت صافي ربح بلغ 134.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 104.69 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 799.48 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 669.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.واعتمدت الشركة الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021)بارباح نحو 196.5 مليون جنيه مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 147 مليون جنيه في العام المالي الجاري.وتستهدف الشركة استثمارات بقيمة 182 مليون جنيه من خلال مباني بقيمة 113 مليون جنيه وآلات ومعدات بقيمة 69 مليون جنيه.أظهرت البيانات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها بنسبة 27.7 % خلال ال 9 أشهر الاولى من العام المالى الجارى.وسجلت صافي ربح خلال الفترة بلغ 92.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري بنسبة، لتصل إلى 773.32 مليون جنيه، مقابل 735.83 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وترجع زيادة صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي والتصدير.وتستهدف الشركة صافى ربح 122.87 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 118.2 مليون جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي 2020/2021.وتستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل تحقيق إيرادات بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال العام المالي المقبلن مقابل 1.09 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.الشركة العربية للصناعات الدوائية (المعروفة باسم: أدكو) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1996 وهي تعمل في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية،وقد تم تأسيسها في يوليو 1991.وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 131.33 % على أساس سنوي.وسجلت الشركة صافي ربح قبل الضرائب بلغ 104.73 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.27 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 458.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 365.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021) العربية للأدوية بصافي ربح 96.87 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه متوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري.تستهدف ارتفاع إيرادات النشاط لتسجل نحو 650.2 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 498.2 مليون جنيه مبيعات معتمدة خلال العام المالي الجاري.وفي إطار آخر، وافق مساهمو العربية للأدوية على استخدام نحو 253.7 ألف جنيه من حصة العاملين الجنبة بحساب دائنو توزيعات من سنوات سابقة للمساهمة في شراء سيارة اسعاف للعاملين بالشركة.وكان الجمعيات العامة للشركات الخمسة فوضت مجالس الإدارتها بإعادة النظر في الموازنات التقديرية كلما دعت الضرورة لذلك. اقرا ايضا : تعمل شركة ممفيس فى صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الخاصة وما يتبعها من مستلزمات واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية ، مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995.وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تحولها من الخشارة الى الربحية خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس الماضى على أساس سنوى.وحققت ممفيس أرباحًا خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس الماضي بقيمة 5.22 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 16.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيراداتها خلال نفس الفترة لتسجل 378.3 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه إيرادات فى العام المالي الماضي.و اعتمدت الجمعية العامة العادية ل"ممفيس " موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021) بارباح مستهدفة 29.4 مليون جنيه .وتستهدف الشركة تحقيق 575 مليون جنيه إيرادات نشاط، ومن المتوقع أن تبلغة تكلفة النشاط 460.6 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل.