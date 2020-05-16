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محافظ مطروح: مفيش شواطئ ولا بحر ولا حدائق عامة في العيد.. ومنع الرحلات الجماعية

السبت 16/مايو/2020 - 01:40 ص
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مستطردًا: "نفس إجراءات شم النسيم وأكثر كمان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، :" كل القرى السياحية ملتزمة بالتعليمات ولن يكون هناك اى استخدام للشواطيء.. مفيش شواطئ ولا حدائق عامة ولا تجمعات ولا حفلات ولا بحر".

وأوضح محافظ مطروح: "لن يكون هناك دخول لأى أتوبيسات أو رحلات جماعية"، مشيرًا إلى أنه لن يتم استخدام أي حمامات السباحة في الفنادق.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا فى مصر  إلى 3363  حالة حتى الجمعة .

وكشف متحدث وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة
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