خالد عكاشة: تداعيات فيروس كورونا تضغط على المنظومة الصحية.. فيديو





اقرأ ايضا: وأضاف خالد عكاشة، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تأمين المجتمع من خلال وحداتة الصغيرة تشكل حالة حماية كبيرة، وذلك ماتقوم به الدول، موضحا أن الأزمة الحالية تحتاج تمويل، بالإضافة إلي البنية الصحية والكوادر الصحية.اقرأ ايضا: خالد عكاشة: بيان القوات المسلحة حصاد للجهد الذي بذل الأسابيع الماضية



وتابع: أن تزايد عدد الإصابات ب



ولفت المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلي ضرورة توفير أدوات العلاج بصورة كاملة، لكي تستوعب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، لافتا إلي أن البنية الصحية متوفرة في كل مكان.



وتابع: أن تزايد عدد الإصابات ب فيروس كورونا سيتسبب في حدوث ضغط كبير على المنظومة الصحية.ولفت

وأشار إلي الجهد المبذول من قبل الدولة المتمثل في استقبال المصريين المقيمين بالخارج، وتوفير إماكن عزل، بالإضافة إلي كل احتياجاتهم، لافتا إلي أن الامر لا ينتهي عند استقبالهم، بل متابعتهم وتوفير المعدات الصحية لهم على مدار 15 يوم.



