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خالد عكاشة: تداعيات فيروس كورونا تضغط على المنظومة الصحية.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 02:30 ص
خالد عكاشة، المدير
خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاس
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اسراء صبري
قال العميد خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توفير معدات الوقاية للمواطنين، سواء في البنوك أو وسائل النقل العام، أو المصالح الحكومية والمتاجر، تمثل ضغط كبير وحالة من الحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وأضاف خالد عكاشة، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تأمين المجتمع من خلال وحداتة الصغيرة تشكل حالة حماية كبيرة، وذلك ماتقوم به الدول، موضحا أن الأزمة الحالية تحتاج تمويل، بالإضافة إلي البنية الصحية والكوادر الصحية.

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وتابع: أن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا سيتسبب في حدوث ضغط كبير على المنظومة الصحية.

ولفت المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلي ضرورة توفير أدوات العلاج بصورة كاملة، لكي تستوعب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، لافتا إلي أن البنية الصحية متوفرة في كل مكان.

وأشار إلي الجهد المبذول من قبل الدولة المتمثل في استقبال المصريين المقيمين بالخارج، وتوفير إماكن عزل، بالإضافة إلي كل احتياجاتهم، لافتا إلي أن الامر لا ينتهي عند استقبالهم، بل متابعتهم وتوفير المعدات الصحية لهم على مدار 15 يوم.

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