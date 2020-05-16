التعليم: غرف عملياتنا تتابع سير امتحان فيزياء أولى ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن على منصة الامتحان assessment.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".
وكان قد دخل منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي، في 14 محافظة على منصة الامتحان
، لأداء امتحان مادة الفيزياء، وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.
ويتواجد على منصة الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).
ووفقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم، تنتهي امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي يوم الأربعاء القادم الموافق 20 مايو 2020، حيث يؤدي الطلاب في هذا اليوم امتحان مادة الكيمياء.