وزير التعليم: انتظروا مؤتمرنا الصحفي لإعلان خطة عقد امتحانات الثانوية العامة.. غدا

تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استغاثة أحد طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاء فيها: "احنا طلاب 3 ثانوي بنطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة".
ومن جانبه تفاعل الدكتور طارق شوقي مع رسالة الطالب ورد عليه قائلا: "انتظرونا غدا الاحد 17 مايو ان شاء الله وسنعلن كافة التفاصيل".
وكان قد ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر الذي تم عبر فيسبوك، والذي زعم أن وزير التعليم قد صرح بأن أجهزة الدولة تناقش تأجيل امتحانات الثانوية العامة.