وزير التعليم: انتظروا مؤتمرنا الصحفي لإعلان خطة عقد امتحانات الثانوية العامة.. غدا

تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استغاثة أحد طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاء فيها: "احنا طلاب 3 ثانوي بنطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة ".





ومن جانبه تفاعل الدكتور طارق شوقي مع رسالة الطالب ورد عليه قائلا: "انتظرونا غدا الاحد 17 مايو ان شاء الله وسنعلن كافة التفاصيل".





وكان قد و نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر الذي تم عبر فيسبوك، والذي زعم أن وزير التعليم قد صرح بأن أجهزة الدولة تناقش تأجيل امتحانات الثانوية العامة.





وقال وزير التربية والتعليم: إن امتحانات الثانوية العامة 2020 سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل سوف يتم إعلانها يوم الأحد القادم في مؤتمر صحفي يحضره رئيس الوزراء، و كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإعلام.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.



