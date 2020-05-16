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تعليم

وزير التعليم: انتظروا مؤتمرنا الصحفي لإعلان خطة عقد امتحانات الثانوية العامة.. غدا

السبت 16/مايو/2020 - 10:09 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استغاثة أحد طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاء فيها: "احنا طلاب 3 ثانوي بنطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة".

ومن جانبه تفاعل الدكتور طارق شوقي مع رسالة الطالب ورد عليه قائلا: "انتظرونا غدا الاحد 17 مايو ان شاء الله وسنعلن كافة التفاصيل".

وكان قد ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر الذي تم عبر فيسبوك، والذي زعم أن  وزير التعليم قد صرح بأن أجهزة الدولة تناقش تأجيل امتحانات الثانوية العامة. 

وقال وزير التربية والتعليم:  إن امتحانات الثانوية العامة 2020 سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل سوف يتم إعلانها يوم الأحد القادم في مؤتمر صحفي يحضره رئيس الوزراء، و كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإعلام.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020: الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والإستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
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