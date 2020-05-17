بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية.





إقرأ أيضا





إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض، و 4334 كم موصلات جهد متوسط، و 4524 كم كابلات جهد منخفض، و 1686 كم كابلات جهد متوسط ، 309 عامود جهد منخفض، و 142 عامود جهد متوسط ، و 10 محولات قدرات مختلفة . ففى نطاق قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة ل توزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (162832) مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم





كما تم إضافة موزع حلقى و 8 صناديق توزيع جهد منخفض و6 سكينة ثلاثية ، وقد بلغت التكلفة الإستثمارية لهذه الأعمال أكثر من 6 مليون جنيه مصرى .





إقرأ أيضا





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة .