AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم التغذية بحلوان

الأحد 17/مايو/2020 - 04:56 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
Advertisements
كريم ناصر
وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان و مشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على دعم هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأجرى علماء و خبراء التغذية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى برئاسة الدكتورة هناء الحسينى دراسة مستفيضة لمدة ثلاث سنوات من أجل إنشاء هذا الكلية التى تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة و تغذية المجتمعات و علوم الأغذية و التغذية العلاجية.

وقامت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم كليات الطب والزراعة بإنجاز اللائحة الداخلية للكلية بعد إجراء عدة تعديلات عكفت عليها الدكتورة سهام ثروت.

جدير بالذكر أن موافقة المجلس على إنشاء الكلية جاءت بعد إيفاد لجنة متخصصة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنشائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يقر إضافة مادتين جديدتين لـ معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف

قرارات عاجلة من مجلس جامعة حلوان لطلاب النقل و المرحلة النهائية

جامعة حلوان: يمكن لأكثر من طالب الاشتراك بالمشروع البحثي

عبر الفيديو كونفرانس.. الأعلى للجامعات يبحث إجراءات عقد امتحانات الفرق النهائية

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية "العلاج الطبيعي" بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. 18 قرارا بخصوص امتحانات الثانوية العامة.. وتأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟ علي جمعة يجيب

أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا فى العيد: إغلاق المحلات والمطاعم.. ووقف النقل الجماعي من الأحد المقبل حتى الجمعة

لم يكن حوتًا.. علي جمعة يكشف أسرار لقاء موسى مع الخضر

تفاصيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة ومواعيد دخول اللجان.. ومصير التشعيب

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة