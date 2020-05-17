إزالة ٤٣ حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في دمياط.. صور

شنت اليوم، محافظة

،حملة مكبرة لازالة عدد من التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ، في اطار التعامل الحاسم مع مخالفات البناء و فرض هيبة الدولة، و التصدى لمحاولات البعض بإرتكاب تلك المخالفات واستغلال تطبيق إجراءات مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث أسفرت الحملة المُنفذة اليوم الأحد، عن إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٥ فدان، وكذلك إزالة ١٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٦٩٥ م٢، بالإضافة إلى إزالة عدد ٧ حالات تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ١٢٥٨م٢ و ٢٠ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٥٠٦ م٢ فضلا عن تلقى طلب تصالح فى مخالفات البناء بمساحة ٢٥٠ م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة فارسكور، و بمركز ومدينة كفر البطيخ تم إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ١٥٥ م٢.





وذلك تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية .

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ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،أن نسبة التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال ٢٢٢٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالى ٢٣٤ حالة إزالة خلال الفترة الماضية.





كما وجهت محافظ دمياط تعليماتها الى الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الازالة حيالها فورًا، وعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين و المتعدين، لافتة إلى أنه يتم تحويلهم الى النيابة العسكرية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.