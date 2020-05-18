أحمد فلوكس يشارك جمهوره بأحدث ظهور له بعد واقعة الفيديو المسرب له

نشر الفنان احمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. و ظهر فى الصورة من احدث جلسه تصوير من امام الاهرامات.

و تفاعل كثير من متابعيه على الصورة و جاءت تعليقاتهم كالاتى: جينتل جدا من انضف الممثلين فى مصر والله باشا مصر يذكر أن أحمد فلوكس، قال إن الفيديو المنتشر له وهو يعتدي على فرد أمن، تم تسريبه قبل تحريرهم محضرًا، مشيرًا إلى أن المحضر تم تحريره بعد واقعة أخرى لم يتحدثوا عنها ولم ينشروا الفيديو الخاص بها. أضاف فرد الأمن أنه فوجئ بـ أحمد فلوكس يدفعه ويتعدى عليه بالضرب، شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق