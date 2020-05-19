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حوادث

مرور القاهرة يكشف مواعيد ردم نفق العروبة والتحويلات المرورية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:12 ص
نفق المرغني
نفق المرغني
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كتب محمد صبرى
أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أنه قد تقرر ردم نفق العروبة بمصر الجديدة على أن يتم توسيعه وتحويله إلى مسطح بسبب إنشاء كوبرى جديد أعلاه.

وأوضح المصدر أنه سيتم غلق نفق العروبة بشكل يومي من ٩ مساء حتى ٦ صباحا، ومن ٦ صباح السبت ٢٣ مايو سيكون الإغلاق كليا حتى ٦ صباح السبت ٣٠ مايو؛ تمهيدا للانتهاء من ردمه .

وأشار المصدر إلى أن هناك تحويلات مرورية يتم اتخاذها بتلك المنطقة ، فالقادم من طريق المطار يسلك شارع نبيه سليم ، والقادم من ناحيه العباسية يسلك شارع الطيران.

جاء ذلك فى اطار المشروعات القومية التى تتخذها الدولة من خلال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة والعمل على حل الأزمة المرورية .

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