قتلى وجرحى في زلزال ضرب جنوب غرب الصين

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون على الأقل، وحوصر شخص على الأقل تحت الانقاض، وذلك إثر زلزال بقوة 5 ريختر، والذي ضرب محافظة كياوجيا بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين.





وهرعت قوات الإنقاذ من الأمن العام المحلي الصيني، ومكافحة الحرائق، وقوات الطوارئ، إلى موقع وقوع الزلزال وفق ما نقلته وكالة شينخوا.





ووفقا لمركز شبكات الزلازل في الصين، فإن زلزال ضرب جنوب غرب الصين، بلغ عمقه 8 كيلومترات.





وأرسلت حكومة مقاطعة كياوجيا رجال الإنقاذ إلى 16 بلدة لإنقاذها والإغاثة من الكوارث.





فيما لم تكشف السلطات الصينية المزيد من التفاصيل عن الحدث.



