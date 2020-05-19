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أخبار العالم

طبيب البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن تناول الرئيس دونالد ترامب لعقار هيدروكسي كلوروكين ؛ بعدما وجد أن فوائده تفوق مخاطره. 

وقال طبيب البيت الأبيض وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الامريكية: "كان لدي ترامب كل الأدلة المؤيدة والمعارضة لاستخدام هيدروكسي كلوروكين، استنتجنا أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق الخطر النسبي". 

وأضاف: "ترامب بصحة جيدة للغاية، وخالي من الأعراض"، متابعا: "تم اختبار ترامب عدة مرات وأن الاختبارات كانت "كلها سلبية حتى الآن". 

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الدواء الذي يتناوله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ترامب، في تصريح صحفي، إنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين، منذ أسبوع ونصف.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه ليس مصابا بـ فيروس كورونا، لكنه يتناول عقار يدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.
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