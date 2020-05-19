كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إلى منح منظمة الصحة العالمية المزيد من السلطات لمكافحة الأمراض الناشئة التي تهدد الصحة العالمية.





وقال مون ، في تصريحات أمام الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة على الإنترنت: «يجب علينا تحديث اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمعايير الأخرى ذات الصلة وزيادة نفوذها بقوة قانونية ملزمة».





وبموجب قواعد 2005، من المفترض أن تبلغ الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها بسرعة عن أي تفشي للوباء.





لكن منظمة الصحة العالمية لديها حاليًا نفوذ محدود وتفتقر إلى القدرة على دخول البلدان للتحقيق بدون إذن منها.