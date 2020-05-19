محافظ بورسعيد: تجهيز المدينة الجامعية ببورفؤاد لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المدينة الجامعية ببورفؤاد يرافقه الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد، المدينة الجامعية ببورفؤاد لمتابعة تجهيز المدينة لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج.
يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
وتفقد المحافظ، الغرف المخصصة لاقامة العالقين العائدين من الخارج، وشدد على المسئولين بالمدينة باهمية جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك اجراء اعمال التطهير وتعقيم لمباني المدينة علي مدار اليوم .
يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
وتفقد المحافظ، الغرف المخصصة لاقامة العالقين العائدين من الخارج، وشدد على المسئولين بالمدينة باهمية جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك اجراء اعمال التطهير وتعقيم لمباني المدينة علي مدار اليوم .