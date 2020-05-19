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محافظات

محافظ بورسعيد: تجهيز المدينة الجامعية ببورفؤاد لاستقبال العائدين من الخارج

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  المدينة الجامعية ببورفؤاد يرافقه الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد، المدينة الجامعية ببورفؤاد لمتابعة تجهيز المدينة  لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وتفقد المحافظ، الغرف المخصصة لاقامة العالقين العائدين من الخارج، وشدد على المسئولين بالمدينة باهمية جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك اجراء اعمال التطهير وتعقيم لمباني المدينة علي مدار اليوم .
محافظ بورسعيد: تجهيز المدينة الجامعية ببورفؤاد لاستقبال العائدين من الخارج
محافظ بورسعيد: تجهيز المدينة الجامعية ببورفؤاد لاستقبال العائدين من الخارج
محافظ بورسعيد: تجهيز المدينة الجامعية ببورفؤاد لاستقبال العائدين من الخارج
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