بورصات الشرق الأوسط ترتفع بدعم صعود عالمي وزيادة أسعار النفط

أغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئيسية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية وتعاف في أسعار النفط، وقادت السعودية المكاسب بدعم من سهم شركة أرامكو النفطية العملاقة.
صعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين وواصلت الأسهم الآسيوية المكاسب يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن لقاح شركة مودرنا لمرض كوفيد-19، وهو الأول الذي يجري اختباره في الولايات المتحدة، أنتج أجساما مضادة واقية في عدد صغير من المتطوعين الأصحاء.
وقالت ماري سالم مديرة تداولات المؤسسات في دامان للأوراق المالية ”المعنويات العالمية تقود الارتفاع في الأسواق المالية بدعم من تعافي أسعار النفط.“
وأغلق مؤشر السعودية على ارتفاع 1.8 بالمئة بقيادة أسهم أرامكو والقطاع المصرفي.
وقفز سهم أرامكو 3.1 بالمئة في أكبر مكسب ليوم واحد في أكثر من شهر وسادس ارتفاع يومي له على التوالي، مما يقلص خسارته منذ بداية العام إلى 5.4 بالمئة.
وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.1 بالمئة وتقدم سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة.
وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة، إذ ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة وسهم أرامكس 2.6 بالمئة.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.3 بالمئة، إذ زاد سهم اتصالات 1.2 بالمئة وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري 4.4 بالمئة.
وزاد سهم الدار العقارية 0.6 بالمئة قبيل اجتماع مجلس إدارته يوم الأربعاء لمناقشة الأداء المالي للربع الأول من العام.
وتقدم مؤشر قطر 0.4 بالمئة بفضل زيادة 1.9 بالمئة في سهم صناعات قطر.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء أن قطر مددت برنامجا يمنح ضمانات للبنوك المحلية من بنك قطر للتنمية، مع قروض بلا فوائد لمدة عام بدلا من ستة أشهر.
وفي مصر، أغلق مؤشر الأسهم القيادية على ارتفاع 0.8 بالمئة، إذ صعد سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل بالسوق واحدا بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الثلاثاء:
السعودية ارتفع المؤشر 1.8 بالمئة إلى 7045 نقطة
أبوظبي صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4074 نقطة
دبي زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1931 نقطة
قطر تقدم المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا 8802 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10357 نقطة
البحرين ربح المؤشر 0.2 بالمئة ليبلغ 1257 نقطة
سلطنة عمان تراجع المؤشر واحدا بالمئة إلى 3393 نقطة
الكويت تقدم المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5287 نقطة
صعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين وواصلت الأسهم الآسيوية المكاسب يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن لقاح شركة مودرنا لمرض كوفيد-19، وهو الأول الذي يجري اختباره في الولايات المتحدة، أنتج أجساما مضادة واقية في عدد صغير من المتطوعين الأصحاء.
اقرأ أيضا:أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تخفيضات في الإنتاج وتعاف في الطلب مع تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
وقالت ماري سالم مديرة تداولات المؤسسات في دامان للأوراق المالية ”المعنويات العالمية تقود الارتفاع في الأسواق المالية بدعم من تعافي أسعار النفط.“
وأغلق مؤشر السعودية على ارتفاع 1.8 بالمئة بقيادة أسهم أرامكو والقطاع المصرفي.
وقفز سهم أرامكو 3.1 بالمئة في أكبر مكسب ليوم واحد في أكثر من شهر وسادس ارتفاع يومي له على التوالي، مما يقلص خسارته منذ بداية العام إلى 5.4 بالمئة.
وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.1 بالمئة وتقدم سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة.
وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة، إذ ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة وسهم أرامكس 2.6 بالمئة.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.3 بالمئة، إذ زاد سهم اتصالات 1.2 بالمئة وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري 4.4 بالمئة.
وزاد سهم الدار العقارية 0.6 بالمئة قبيل اجتماع مجلس إدارته يوم الأربعاء لمناقشة الأداء المالي للربع الأول من العام.
وتقدم مؤشر قطر 0.4 بالمئة بفضل زيادة 1.9 بالمئة في سهم صناعات قطر.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء أن قطر مددت برنامجا يمنح ضمانات للبنوك المحلية من بنك قطر للتنمية، مع قروض بلا فوائد لمدة عام بدلا من ستة أشهر.
وفي مصر، أغلق مؤشر الأسهم القيادية على ارتفاع 0.8 بالمئة، إذ صعد سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل بالسوق واحدا بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الثلاثاء:
السعودية ارتفع المؤشر 1.8 بالمئة إلى 7045 نقطة
أبوظبي صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4074 نقطة
دبي زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1931 نقطة
قطر تقدم المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا 8802 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10357 نقطة
البحرين ربح المؤشر 0.2 بالمئة ليبلغ 1257 نقطة
سلطنة عمان تراجع المؤشر واحدا بالمئة إلى 3393 نقطة
الكويت تقدم المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5287 نقطة