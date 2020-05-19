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مرأة

هنبطل في رمضان.. إجراءات تساعدك لمكافحة الرغبة بالتدخين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:24 م
هنبطل تدخين في رمضان
هنبطل تدخين في رمضان
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آية التيجي
يصاب المدخنين بأضرار غير متوقعة بسبب السجائر العادية او السجائر الإلكترونية، وبخلاف الأضرارالتي تصيب المدخن فهناك اضرار اخرى تصيب من حوله بسبب التدخين السلبي.

ويمكن استغلال شهر رمضان في الحد ومن ثم الإبتعاد نهائيا عن التدخين بشكل نهائي دون العودة لهذه العادة مرة أخرى، وذلك للتخلص  من أضرار التدخين، والتي اثبتت العديد من الدراسات انه مرتبط  بـ الإصابة بفيروس كورونا.

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ومن المؤكد أنك ستشعر بالرغبة في التدخين في الأيام الأولى التي ستقلع بها عن التدخين ، لكنها يمكن ان تساعدك بعض الإجراءات التالية في مكافحة الرغبة في التدخين، والشراهة تجاه تدخين النيكوتين، وأهمها :

1- انتظر حتى يمر الإحساس بالشراهة:
غالبًا ما تأتي الرغبة في التدخين وتذهب خلال 3 إلى 5 دقائق.

2- خذ نفس عميق :
استنشق الهواء ببطء من خلال أنفك لعدة دقائق، وإخراج الهواء من الفم، يمكن ان يساعد على تنقية الرئتين و امتلائها بالهواء النقي.

3-  شرب الماء بكثرة:
وسوف يساعد شرب الماء خلال الشعور بالرغبة في التدخين في السيطرة على الشراهة ضد التدخين.

4- حاول إلهاء نفسك:
ويمكن لممارسة الرياضة او محادثة احد اصدقائك او اقاربك، او الإنشغال بالعمل ان يلهيك عن إحساس الرغبة في تدخين السجائر.
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