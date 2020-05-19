هنبطل في رمضان.. إجراءات تساعدك لمكافحة الرغبة بالتدخين

ومن المؤكد أنك ستشعر بالرغبة في التدخين في الأيام الأولى التي ستقلع بها عن التدخين ، لكنها يمكن ان تساعدك بعض الإجراءات التالية في مكافحة الرغبة في التدخين ، والشراهة تجاه تدخين النيكوتين، وأهمها :







1- انتظر حتى يمر الإحساس بالشراهة:

غالبًا ما تأتي الرغبة في التدخين وتذهب خلال 3 إلى 5 دقائق.