هنبطل في رمضان.. إجراءات تساعدك لمكافحة الرغبة بالتدخين

ومن المؤكد أنك ستشعر بالرغبة في التدخين في الأيام الأولى التي ستقلع بها عن التدخين ، لكنها يمكن ان تساعدك بعض الإجراءات التالية في مكافحة الرغبة في التدخين، والشراهة تجاه تدخين النيكوتين، وأهمها :
1- انتظر حتى يمر الإحساس بالشراهة:
غالبًا ما تأتي الرغبة في التدخين وتذهب خلال 3 إلى 5 دقائق.
غالبًا ما تأتي الرغبة في التدخين وتذهب خلال 3 إلى 5 دقائق.
2- خذ نفس عميق :
استنشق الهواء ببطء من خلال أنفك لعدة دقائق، وإخراج الهواء من الفم، يمكن ان يساعد على تنقية الرئتين و امتلائها بالهواء النقي.
3- شرب الماء بكثرة:
وسوف يساعد شرب الماء خلال الشعور بالرغبة في التدخين في السيطرة على الشراهة ضد التدخين.
4- حاول إلهاء نفسك:
ويمكن لممارسة الرياضة او محادثة احد اصدقائك او اقاربك، او الإنشغال بالعمل ان يلهيك عن إحساس الرغبة في تدخين السجائر.