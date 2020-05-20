معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية هبطت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو أيار إلى 521.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع خمسة ملايين برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين تراجعت 651 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 2.1 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.1 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.



وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 941 ألف برميل يوميا.







أظهرت وثيقة قدمت إلى محكمة في لندن أن البنك المركزي الفنزويلي أقام دعوى قضائية لإرغام بنك انجلترا على تسليم ذهب تزيد قيمته على 930 مليون جنيه استرليني (1.02 مليار دولار) حتى تتمكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من تمويل مساعيها لكبح تفشي فيروس كورونا.



وتأتي الدعوى في أعقاب طلب قدمته فنزويلا إلى بنك انجلترا في أبريل نيسان لبيع جزء من احتياطياتها من الذهب التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي البريطاني وإرسال حصيلة البيع إلى الأمم المتحدة لمساعدة مساعي البلاد لمحاربة الفيروس القاتل.



وامتنع بنك انجلترا عن التعقيب على الدعوى. ولم يرد البنك المركزي الفنزويلي على طلب للتعقيب.



ومنذ 2018، أرجأ بنك انجلترا تحويل 31 طن من الذهب الفنزويلي المحتفظ به هناك إلى مادورو الذي لا تعترف بريطانيا بأنه الزعيم الشرعي للبلاد.



وتقول الدعوى، التي قدمت إلى محكمة تجارية والمؤرخة في 14 مايو أيار، إن البنك المركزي الفنزويلي ”يسعى إلى أمر يلزم بنك انجلترا بالتقيد بالتوجيه المقترح“.



وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الأموال حال تحويلها إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ستستخدم لشراء معدات للرعاية الصحية وأدوية وأغذية للتعامل مع جائحة كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.



وسجلت فنزويلا حتى الآن 618 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات، لكن عمال الصحة يحذرون من أن النظام الطبي المتهالك في البلاد قد ينهار إذا استفحل تفشي الفيروس.



